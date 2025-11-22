Il Castiadas sul campo del Cus, il Terralba a Uta, il Guspini in casa contro la TharrosTrasferte impegnative nel girone A del campionato
Nel girone A di Promozione trasferte impegnative domani (ore 15) per due delle tre capoliste: il Castiadas giocherà sul campo del Cus Cagliari, il Terralba a Uta. Il Guspini, reduce della sconfitta nell'ultimo turno con la Villacidrese, ospiterà la Tharros.
In campo anche Aborea-Pirri, Tonara-Samugheo, Selargius-Villacidrese, Ovodda-Sant'Elia, Mogoro-Baunese, Jerzu-Atletico Cagliari. Nello Jerzu esordirà in panchina Marco Piras che, in settimana, ha preso il posto del dimissionario Andrea Piccarreta.