Questa mattina, mentre l’allenatore dell’Olbia Giancarlo Favarin diramava la lista dei convocati per la trasferta di domani sul campo del Real Monterotondo, l’Orvietana ufficializzava l’ingaggio di Lobrano, confermando le indiscrezioni di una settimana fa sull’imminente cambio di casacca del centrocampista maddalenino.

Non esattamente una buona notizia per i bianchi, che, data anche l’assenza di Buschiazzo e Biancu per squalifica e di Putzu per infortunio, partiranno per Roma in 15. Nonostante dopo il derby col Monastir si sia allenata poco e nulla in segno di protesta contro la proprietà morosa, l’Olbia si presenterà a Monterotondo per il match con la penultima della classe, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie D, ma lo farà col morale sotto i tacchi e la rosa ridotta ai minimi termini.

I convocati

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Mollo, Moretti, M. Perrone, Petrone.

Centrocampisti: Cabrera, Islam, Mameli, Saggia.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.

Squadre in campo domani allo stadio Cecconi alle 14.30: Real Monterotondo-Olbia sarà diretta dall’arbitro Andrea Scarano della sezione di Seregno.

