Tempio e Nuorese non si fermano: risultati e sorprese dell’11ª giornataI galletti superano 3-2 l’Iglesias nella partita di cartello: protagonista Lemiechevsky, autore di una tripletta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è disputata oggi l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Vincono Tempio e Nuorese, che restano in vetta. I galletti superano 3-2 l’Iglesias nella partita di cartello: protagonista Lemiechevsky, autore di una tripletta. Per i rossoblù doppietta di Capellino.
La Nuorese travolge 3-0 il Taloro con le reti di Caggiu al 35’, Carraro al 62’ e Piredda al 93’.
Prima vittoria esterna per l’Ilvamaddalena, che a Settimo San Pietro supera 1-3 un buon Sant’Elena e vola al secondo posto. Quartesi avanti al 37’ con Iesu; in pieno recupero arriva il pareggio di Vrdoljak. Nella ripresa, al 3’, De Cenco firma il sorpasso e al 22’ la chiude Attili.
Bene l’Atletico Uri, che espugna 0-2 il campo del Tortolì grazie alle reti di Ravot e Basciu.
Il Carbonia blocca 1-1 l’Ossese: al vantaggio degli ospiti con Sanna risponde Coulibaly.
Pareggio 1-1 anche tra Villasimius e Lanusei: in gol Mereu per gli ogliastrini e Cannas per la squadra di casa.
Prezioso successo 0-1 della Ferrini sul campo del Buddusò, deciso dal gol di Piras. Colpo grosso 0-1 anche del Calangianus sul campo del Santa Teresa, grazie alla rete di Perez.