Tra lunedì e mercoledì si sono giocate le partite della penultima giornata della serie A1 di tennistavolo. Hanno iniziato Castelgoffredo e Norbello, finaliste nella scorsa stagione e candidate a ripetere la sfida scudetto. Lunedì un assaggio, ha vinto l’imbattuta capolista Castelgoffredo per 3-2, ma il Norbello ha dato un importante segnale quando è stato in vantaggio per 2-0. Prima Kolish in quattro set su Dragoman, poi Tofant al quinto sulla numero 25 del mondo, la rumena Szocs. Castelgoffredo non si è arreso nemmeno quando Stefanova ha perso il primo set con Tan Wenling, da quel momento è iniziata la rimonta, l’ex del Norbello ha vinto in quattro set, imitata da Szocs, 3-0 a Kolish. Tre set punto a punto nella sfida decisiva vinta da Dragoman su Tofant.

Meno incertezza nelle partite di ieri. Al Palatennistavolo il Quattro Mori ha battuto 3-1 il Muravera già retrocesso e mette le basi per la qualificazione ai playoff. Per la squadra di Curcio due punti di Chasselin e uno di Ma Hengyu, per il Muravera punto di Seu su Montis. Il Quattro Mori è ora al quarto posto a + 3 dal Sud Tirol, scontro diretto nel prossimo turno a Bolzano.

Proprio il Sud Tirol è stato battuto in casa per 3-1 dal TT Sassari che ha agganciato il Norbello al secondo posto. Al punto iniziale di Monfardini su Rozanova hanno risposto Garnova e una doppietta di Ciobanu, che nell’ultima partita ha superato nettamente,3-0, Monfardini, tre ori ai recenti campionati italiani.

Domani inizia la penultima giornata della serie A1 maschile, turno che dovrebbe dare indicazioni sulle prime posizioni. La prima a scendere in campo è il Muravera a Servigliano, è una sfida quasi decisiva nel cammino verso i playoff. La minaccia più vicina è della Marcozzi, ora a -3 dal quarto posto, che sabato gioca a Nulvi il derby con il Santa Tecla già retrocesso. Il piatto forte è domenica con Bagnolese-TT Sassari, sfida che vale il primo posto. La squadra sassarese campione d’Italia ha mantenuto il primo posto dopo la sconfitta con la Marcozzi, con un solo punto di vantaggio proprio sulla Bagnolese.

In serie A2 maschile, il Quattro Mori gioca sabato a Milano le ultime carte per agganciare il primo posto. E confida in un passo falso della capolista Reggio Emilia, attesa domenica a Norbello.

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