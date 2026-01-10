Serie A, l'Amatori Rugby Alghero ospita il LeccoA Maria Pia il match valido per la settima giornata del girone 2
Si gioca domani la settima giornata del campionato nazionale di Serie A di rugby.
Per il girone 2, alle 14.30, l'Amatori Alghero ospita il Lecco a Maria Pia.
Il XV di coach Marco Anversa ha chiuso il 2025 con una sconfitta, il 34-25 sul campo del Cus Milano, che vale il sesto posto in classifica.
Pesante sconfitta interna per i lombardi, 24-6 per mano della vicecapolista Piacenza e settima piazza in campionato, a due punti dagli algheresi.
Dirige l'incontro il signor Leonardo Togni di Bergamo.
Classifica: Parma 28; Piacenza 27; Cus Milano 22; Milano 21; Giacobazzi Modena 12; Amatori Alghero* 11; Lecco e Stade Valdotain 9; Amatori&Union Milano 7; Noceto** -1 (* -4 punti di penalizzazione; ** -8 punti di penalizzazione).