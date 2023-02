Nuovo turno di campionato per il 360 GG Monastir, a caccia di punti salvezza. La squadra di Diego Podda ospita sabato a Sestu alle 16 il Pescara per la ventesima giornata di Serie A. Incontro sulla carta complicato, con gli abruzzesi che occupano il quarto posto in classifica. I bianconeri, quartultimi e in zona playout, vinsero il match d'andata 4-3 e proveranno a ripetere l'impresa davanti al proprio pubblico.

Serie A2. Cerca riscatto la Leonardo dopo il k.o. contro il Saints Pagnano. I cagliaritani, terzi nel girone A, faranno sabato visita al Milano per la ventiduesima giornata di Serie A2.

Serie B. Doppio derby in programma. Alle 16 si gioca a Serramanna la sfida tra il C'è Chi Ciak e l'Elmas. Alle 18, invece, appuntamento al PalaConi per Jasnagora-Sestu Città Mediterranea. Giocherà alle 15, sempre al PalaConi, l'Industrial Point Cagliari, atteso dallo scontro salvezza contro il Castellamonte.

Femminile. La Coppa Italia di A2 femminile ha visto andare avanti solo la Mediterranea. La squadra di Versace si è imposta 3-0 nel derby contro la Jasnagora e ora incontrerà ai quarti di finale il Pero. Eliminata l'Arzachena, che ha perso 5-0 contro la Virtus Ciampino. Domenica si torna in campo per il campionato, dove la Mediterranea affronterà proprio il Pero prima in classifica in uno scontro al vertice. Nel girone A, il Cus Cagliari fa visita all'Infinity Futsal, il Santu Predu ospita il Corticella, mentre riposa la Jasnagora. Nel girone B, in campo sabato Athena Sassari, in casa contro BRC 1996, e Shardana Futsal, in trasferta contro il Cus Milano. Domenica impegno esterno contro il Prato per l'Arzachena.

© Riproduzione riservata