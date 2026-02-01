Serie A, Amatori Rugby Alghero sconfitta a MilanoNella decima giornata, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con una meta trasformata a 4' dalla fine
L' Amatori Alghero perde 24-20 a Milano.
Nella decima giornata del campionato nazionale di Serie A, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con una meta trasformata al 76'.
MILANO-AMATORI ALGHERO 24-20.
Milano: Fumagalli, Vinciguerra, Battegazzorre, Angelini, Arena (45' Galimberti), Aquaro (50' Straccali), Mendonca (50' Gentili), Innocenti, Corona, Lacenere (58' Sbalchiero), Perego, Brunetti (45' Ferraresi), Gonzalez (43' Trejo), Antinori (58' Deregibus), Odorisio (45' Gambande). Coach Brolis.
Amatori Alghero: Mazzone, Delrio, Russo, Serra, May, Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Marcella (58' Pedroni), Kone, D'Ambola, Muciaccia (52' Wright), Shelqeti (65' Marchetto), Ruijgrok. Coach Anversa.
Punti: 1' meta Vinciguerra (M); 4', 32' e 39' calcio piazzato Steenkamp (A); 43' m. Serra (A); 55' cp Steenkamp (A); 58' m. Antinori, tr. Galimberti (M); 63' m. Gonzalez (M); 65' cp Steenkamp (A); 76' m. Gonzalez, tr. Galimberti (M).