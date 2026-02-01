Serie D, girone G: giornata amara per le squadre sarde, Budoni e Olbia sconfitteRinviata Monastir-Valmontone
Giornata storta per le squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D, girone G. Dopo le sconfitte di Latte Dolce e Costa Orientale Sarda, bottino vuoto anche per Budoni e Olbia.
Il Budoni di Raffaele Cerbone è stato sconfitto di misura (3-0) sul campo dell’Albalonga. Reti di Ingretolli (4'), Coquin (74') e Venturi (80'). Continua il momento nero dei biancocelesti, che ora devono guardarsi alle spalle in classifica.
Al “Bruno Nespoli” di Olbia, i bianchi cadono (2-3) contro la corazzata Nocerina. La squadra di casa sblocca il risultato al 18’ con Testoni, ma passano appena due minuti e i rossoneri pareggiano con Simeri: l’attaccante calcia un rigore, Viscovo respinge ma sulla ribattuta l'attaccante insacca.
Al 23’ arriva il raddoppio di Opoola, mentre allo scadere della prima frazione Kernezo firma il tris. Nella ripresa, in pieno recupero, l’Olbia accorcia le distanze grazie a un’autorete di Bogne.
Rinviata a data da destinarsi la gara Monastir-Valmontone per l’impraticabilità del campo comunale.