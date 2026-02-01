La Nocerina espugna il Nespoli per 3-2 alla 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, infliggendo all’Olbia l’ennesimo kappaò. La sconfitta contro la quarta della classe matura nel primo tempo.

Senza Furtado, squalificato, e Ragatzu e Biancu, non convocati perché in attesa del passaggio al Budoni, poi sfumato, hanno saltato un paio di allenamenti, i galluresi partono bene, trovando il vantaggio su rigore al quarto d’ora con Deiana Testoni. La replica, però, arriva, presto, al 22’ proprio dagli 11 metri, con Simeri.

A giro di lancette il sorpasso della Nocerina, firmato su azione da Opoola, dunque, prima dell’intervallo, il tris dei campani siglato da Kernezo. Nella ripresa, al termine del recupero, l’autogol di Guifo alleggerisce il passivo, ma il risultato non cambia. Bianchi inchiodati in zona playout con 21 punti: la crisi continua.

