Prima categoria, girone C: allunga il Macomer, Pattada ultimoLa squadra del Marghine vince per 3-2 sul difficile campo della San Marco
Allunga il Macomer in vetta al girone C della Prima categoria.
La squadra del Marghine vince per 3-2 sul difficile campo della San Marco e porta a tre i punti di vantaggio (nonostante una gara in meno giocata), sul Supramonte, bloccato in casa (3-3) dal Fonni, terzo in classifica a 35 punti, quattro in meno del Macomer.
La Corrasi travolge la Dorgalese (1-4), la Lulese infierisce sul Siniscola con un clamoroso 6-3. Vittorie per Abbasanta, Sanverese, Fanum e Bittese.
L'ultimo posto della classe è del Pattada con appena 10 punti.