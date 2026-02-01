Masainas sempre in vetta al girone B della Prima categoria con l'Arbus che vincendo per 2-0 a Orroli, ha ridotto a uno il suo distacco dalla vetta.

La gara che vedeva impegnato lo stesso Masainas contro la Verde Isola, non è stata disputata, come quella fra Isili e Furtei. Il Perdaxius, vittorioso per 0-3 contro l'Antiochense, è salito al terzo posto (scalcando i sulcitani), a cinque punti dalla vetta.

Vittoria del Sagariu (1-0) contro il Sadali, pari (1-1) fra Santa Giusta e Gonnosfanadiga e fra Don Bosco e Barumi (3-3).

