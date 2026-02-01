Continuano a vincere le prime cinque squadre del girone A della Prima categoria. La capolista Accademia Sulcitana, con i suoi 44 punti, ha travolto il Villagrande con un pesante 4-1.

La Gioventù Sarroch, seconda a 40 punti, ha travolto con un secco 3-0 la Gialeto, mentre il La Palma e il Decimo 07, terzi a 39 punti, hanno vinto rispettivamente con la Bariese per 4-1 e sul campo della Cenerentola Quartu 2000 per 0-3.

Il Tertenia, che occupa il quinto posto, ha vinto invece il derby d'Ogliastra per 1-0 contro l'Idolo. Da registrare i successi dell'Azzurra Monserrato che ha inflitto un pesante 6-1 all'Ulassai e del Decimputzu che ha piegato il San Vito per 3-1. Pari (1-1) invece tra Sestu e Cardedu.

