Promozione B: Alghero inarrestabile, colpo esterno dell’OziereseI catalani centrano la 21ª vittoria consecutiva. Successo a Luogosanto per l’Ozierese, pari tra Ghilarza e Castelsardo
Dopo i sei anticipi disputati ieri, oggi si sono giocate tre gare del girone B di Promozione, valide per la quinta giornata di ritorno. Continua la marcia trionfale dell’Alghero, che conquista la 21ª vittoria su altrettante partite disputate. La squadra guidata da Mauro Giorico travolge la cenerentola Tuttavista con un netto 5-1.
A segno Martinelli, Baraye, Barboza (doppietta) e Virdis, mentre per gli ospiti realizza Mameli.
Colpo esterno dell’Ozierese, che espugna il campo del Luogosanto per 2-1 e si porta da sola al terzo posto, staccando l’Usinese. Finisce invece in parità (1-1) la sfida tra Ghilarza e Castelsardo.