Promozione, girone A: vincono Guspini e Terralba, il Castiadas rallentaLe due capolista fanno il loro dovere nella 22ª giornata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è completata oggi la 22ª giornata del girone A di Promozione, con le prime della classe che confermano il proprio passo. Il Guspini supera di misura (1-0) la Freccia Parte Montis, mentre il Terralba, altra capolista, si impone con un netto 2-0 sul Pirri. Frena invece il Castiadas, costretto sull’1-1 dal Samugheo.
Prosegue l’ottimo momento del Vecchio Borgo Sant’Elia, che espugna (1-3) il campo dello Jerzu. Con lo stesso punteggio l’Arborea supera il Cus Cagliari. Vittoria preziosa (1-0) per l’Atletico Cagliari contro l’ostica Baunese. Pari a reti inviolate tra Ovodda e Tonara.
Nelle gare disputate ieri, successo dell’Uta sul Selargius (2-1) e vittoria esterna della Villacidrese sul campo della Tharros (0-2).