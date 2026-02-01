Doppio rinforzo in casa Uta, che accoglie due nuovi giocatori in rosa con l’obiettivo di puntellare i reparti più in difficoltà. Dal Pirri arriva Federico Porru, mentre dall’Orrolese è stato ufficializzato Roberto Bevere.

Il primo è un attaccante classe 2002 che aveva iniziato la stagione proprio con il Pirri, squadra militante nello stesso girone dell’Uta. Porru porta esperienza e qualità in un reparto offensivo dove, negli ultimi mesi, Victor Pascual Sales ha ricoperto un ruolo da protagonista dal punto di vista della titolarità. Il giovane si è presentato nel migliore dei modi, andando subito a segno al debutto con i biancoverdi nell’ultima sfida vinta contro il Selargius per 2-1.

Il secondo innesto è Bevere, difensore centrale classe 2002 proveniente dall’Orrolese, club retrocesso in Prima Categoria. Il 23enne ha già avuto modo di esordire con la nuova maglia nella gara interna dello scorso 10 gennaio contro il Jerzu, vinta 3-2 dalla squadra guidata da Madau.

Con questi due innesti, l’Uta punta ad aumentare le soluzioni a disposizione dell’allenatore e a dare maggiore equilibrio alla squadra in vista del prosieguo della stagione, con l’intento di migliorare la propria posizione in classifica e affrontare al meglio i prossimi impegni.

