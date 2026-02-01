La stagione internazionale del motocross si è aperta ieri ad Alghero nel segno della Ktm, che nel primo round degli Internazionali d’Italia ospitato sul circuito del Lazzaretto, ha vinto in 125, nella Mx2 e nella classe regina Mx1. Il meteo incerto (in mattinata pioggia e anche un po’ di grandine, poi è tornato il sole, seppur tra le nuvole) non ha rovinato la festa ai 2mila spettatori accorsi per assistere alla manifestazione che è considerata un vero e proprio pre mondiale. A ritagliarsi un ruolo da protagonisti sono stati i gemelli Lukas e Sasha Coenen, piloti belgi del Red Bull Ktm Factory Team saliti rispettivamente sul gradino più alto del podio della Mx1 e della Mx2. Soddisfazione anche nel Rookie Team ufficiale della Ktm, che ha festeggiato il successo in 125 con l’austriaco Moritz Ernecker.

Tra i 118 piloti al via, anche l’olbiese Samuele Piredda, unico sardo in gara, che ha chiuso gara1 in 20esima posizione e gara2 in 22esima dopo aver visto sfumare il 19esimo posto per una caduta all’ultimo giro.

La manifestazione firmata Off Road Pro Racing e organizzata da Motoclub Versilia Corse con il supporto di Regione Sardegna, Comune e Fondazione Alghero, si è svolta su tracciato tecnico che, giro dopo giro, si è modificato, impegnando piloti e mezzi, messi a dura prova in questa prima uscita di stagione. Si è trattato di primi test per tanti team e rider, che hanno iniziato a prendere confidenza con le nuove moto con cui dovranno affrontare il campionato del mondo a caccia del titolo o di posizioni nei Top5.

Due manche disputate per ogni categoria.

Nella Mx1, Lucas Coenen ha vinto entrambe le manche: nella prima è partito molto forte, mentre nella seconda ha rimontato poche posizioni prima di portarsi al comando e andare a vincere in solitario. Ottima la prestazione di Andrea Adamo (Team Red Bull Ktm Factory Racing), che nella prima frazione ha conquistato la seconda posizione e nella conclusiva era alle spalle del leader con un buon ritmo quando ha dovuto fermarsi per un inconveniente tecnico. Secondo sul podio è salito Tim Gajser (Team Monster Energy Yamaha Factory MxGp), all’esordio per questa stagione con la Yamaha. Lo sloveno ha portato a termine due manche conservative, di sicuro valide per prendere sempre più feeling con la moto, ma anche per comprendere il suo stato di forma fisica; frazioni concluse rispettivamente al quinto e secondo posto, dove non è mai sembrato forzare troppo il ritmo. Conclude il podio al terzo posto lo spagnolo Oliver Oriol (Team Ktm Ss24) grazie a due piazzamenti sull'insidiosa pista di Alghero.

Nella Mx2, dominio incontrastato di Sasha Coenen, che è sempre partito fortissimo. Nella prima frazione, dopo uno start al comando, è retrocesso di qualche posizione nel corso del primo giro per riportarsi poi in testa grazie a una guida veloce e che sembrava galleggiare sulla sabbia sarda. In gara2, partito in testa, è andato a tagliare il traguardo in solitaria. Alle sue spalle, rispettivamente in gara1 e 2, si sono piazzati Simon Langenfelder (Team Red Bull Ktm Factory Racing) e Ferruccio Zanchi (Team Ducati Beddini Racing), che grazie a questo risultato porta la Ducati sul terzo gradino del podio al suo esordio nella categoria.

Nella 125, Ernecker non ha avuto rivali vincendo tutte e due le manche partendo sempre al comando. Emil Ziemer (Ktm) è arrivato secondo grazie ad alcuni piazzamenti, mentre è terzo Riccardo Pini (Team Mcv Motorsport–Tm). Buone le prestazioni di Andrea Uccellini (Team Au 353 Motorsport–Tm) e Bertram Thorius (Team Fantic Factory Emx), che sono arrivati secondi rispettivamente in gara1 e 2, ma si sono dovuti ritirare nell’altra manche.

La Federazione Motociclistica, come sempre attenta a tutto il movimento, si è dichiarata molto soddisfatta di questa prima prova degli Internazionali, che si concluderanno con la seconda tappa in programma a Mantova domenica 8 febbraio.



Lucas Coenen ha dichiarato: «Sapevo di stare bene, era un buon test per curare i dettagli e vedere a che punto fossimo e abbiamo avuto un buon passo, è stata una bella gara. Non è stato più facile del previsto, tutti i piloti sono stati bravi, ma lo sono stato pure io».

Il cinque volte campione del mondo Gajser ha rilanciato: «In gara1 sono partito davvero male, ho quasi avuto un incidente alla prima curva e poi un’altra caduta durante la corsa, non stava andando benissimo. Invece, gara2 è andata molto meglio, sono partito bene e ho sono rimasto nelle posizioni di vertice. Devo essere contento di questo esordio con Yamaha e da adesso in poi continueremo a continueremo a crescere».

L'assessore comunale al Bilancio Enrico Daga ha sottolineato: «Una manifestazione bellissima che è tornata ad Alghero per la quarta volta dopo anni di assenza. Il cuore del motocross mondiale si è esibito in una location stupenda come la pista del Lazzaretto e siamo orgogliosi di averli ospitati qui in un questo impianto così significativo per questa disciplina. Siamo solo all’inizio dell’anno ma lo abbiamo inaugurato nel migliore dei modi».

Per l'olbiese Piredda: «È stata una gara stupenda, corsa davanti al mio pubblico, e spero di fare tante altre esperienze così. Ho chiuso 20esimo in gara1 e 22esimo in gara2 dopo aver perso la 19esima per una caduta all’ultimo giro, ma sono soddisfatto, il livello era molto alto, mi sono confrontato con tanti piloti italiani e stranieri».



Mx1 Gara1: 1) L. Coenen (Bel), Ktm, in 29’32”166; 2) A. Adamo (Ita), Ktm, a 29”099; 3) O. Oriol (Spa), Ktm, a 50”921; 4) M. Guadagnini (Ita), Ktm, a 1’05”714; 5) T. Gajser (Slo), Yamaha, a 1’11”714; 6) J. Pancar (Slo), Ktm, a 1’21”967; 7) A. Forato (Ita), Fantic, a 1’25”134; 8) J. Geerts (Bel), Beta, a 1’28”7; 9) A. Bonacorsi (Ita), Ducati, a 1’55”253. Gara2: 1) L. Coenen (Bel), Ktm, in 29’50”696; 2) T. Gajser (Slo), Yamaha, a 19”991; 3) A. Forato (Ita), Fantic, a 36”894; 4) Oriol (Spa), Ktm, a 39”551; 5) M. Guadagnini (Ita), Ktm, a 1’14”779; 6) B. Van Doninck (Bel), Fantic, a 1’22”186; 7) J. Pancar (Slo), Ktm, a 1’25”845; 8) N. Lapucci (Ita), Honda, a 1’38”891; 9) J. Talviku (Est), Yamaha, a 1’40”980; 10) J. Geerts (Bel), Beta, a 1’48”383. Classifica di giornata: 1) L. Coenen 50 punti; 2) T. Gajser 38; 3) O. Oliver 38; 4) A. Forato 34; 5) M. Guadagnini 34.

Mx2 Gara1: 1) S. Coenen (Bel), Ktm, in 30’47”740; 2) F. Zanchi (Ita), Ducati, a 19”095; 3) S. Langenfelder (Ger), Ktm, a 38”998; 4) S. Smulders (Ola), Husqvarna, a 41”710; 5) J. Resulis (Let), Yamaha, a 1’00”664; 6) N. Zanocz (Ung), Ktm, a 1’15”490; 7) G. Doensen (Ola), Ktm, a 1’15”538; 8) M. Ernecker (Aus), Ktm, a 1’22”403; 9) C. Valk (Ola), Tm, a 1’26”907; 10) J. Parn (Est), GasGas, a 1’41”266. Gara2: 1) S. Coenen (Bel), Ktm, in 30’09”170; 2) S. Langenfelder (Ger), Ktm, a 21”780; 3) C. Valk (Ola), Tm, a 33”360; 4) J. Resulis (Let), Yamaha, a 1’02”067; 5) S. Smulders (Ola), Husqvarna, a 1’05”291; 6) F. Zanchi (Ita), Ducati, a 1’06”956; 7) M. Ernecker (Aus), Ktm, a 1’23”918; 8) A. Fueri (Fra), Beta, a 1’28”287; 9) N. Zanocz (Ung), Ktm, a 1’30”515; 10) F. Mantovani (Ita), Ktm, a 1’44”537. Classifica di giornata: 1) S. Coenen 50 punti; 2) S. Langenfelder 42; 3) F. Zanchi 37; 4) J. Reisulis 34; 5) S. Smulders 34.

125 Gara1: 1) M. Ernecker (Aus), Ktm, in 24’29”878; 2) A. Uccellini (Ita), Tm, a 43”029; 3) E. Ziemer (Svi), Ktm, a 46”382; 4) F. Assini (Ita), Yamaha, a 1’07”276; 5) R. Pini (Ita), Tm, a 1’09”084; 6) C. Amali (Ita), Tm, a 1’13”176; 7) D. Cracco (Ktm) a 2’06”543; 8) L. Calandra (Ita), Yamaha, a 1’34”293; 9) L. Colonnelli (Ita), Ktm, a 1’45”939; 10) E. Riganti (Ita), Yamaha, a 1’50”066; 20) S. Piredda (Ita), Ktm, a 1 giro. Gara2: 1) M. Ernecker (Aus), Ktm, in 26’08”350; 2) B. Thorius (Dan), Fantic, a 22”038; 3) E. Ziemer (Svi), Ktm, a 22”686; 4) G. Utech (Ita), Fantic, a 42”101; 5) R. Pini (Ita), Tm, a 42”808; 6) E. Riganti (Ita), Yamaha, a 45”194; 7) L. Calandra (Ita), Yamaha, a 48”295; 8) T. Heuver (Ola), Fantic, a 1’09”758; 9) L. Leok (Est), Ktm, a 1’18”488; 10) F. Assini (Ita), Yamaha, a 1’22”910; 22) S. Piredda (Ita), Ktm, a 1 giro. Classifica di giornata: 1) M. Ernecker 50 punti; 2) E. Ziemer 40; 3) R. Pini 32; 4) F. Assini 29; 5) G. Utech 28; 26) S. Piredda 1.

