

In Eccellenza si è completata oggi la 19ª giornata, dopo l’anticipo di ieri tra Atletico Uri e Ferrini Cagliari, terminato 1-1.

L’Ilvamaddalena supera di misura l’Iglesias (1-0) e si riprende la vetta solitaria, approfittando del pareggio dell’Ossese a Tortolì (1-1). I bianconeri scivolano così al terzo posto. Decisiva per l’Ilva la splendida rete di Piassi al 10’. A Tortolì, invece, sono gli ogliastrini a passare in vantaggio dopo appena 1’ con Menseuez; nella ripresa, all’8’, arriva il pareggio dell’Ossese firmato Mainardi.

La Nuorese batte 2-0 e sale in seconda posizione grazie alle reti di Manca, a segno su rigore al 59’, e di Caggiu al 93’.

A Santa Maria Coghinas termina in parità (2-2) la sfida tra Tempio e Villasimius. I galletti, sotto di due reti per i gol di Saba e Cannas, riescono a rimettere in piedi la gara con le marcature di Lemiechevsky e Spanu su calcio di rigore.

Il fanalino di coda Sant’Elena ferma sull’1-1 il Lanusei: quartesi avanti con Thiam, risposta ospite affidata a Martins.

A Gavoi il Taloro travolge 3-0 il Calangianus ed esce dalla zona playout. A segno Sau, Malano e Mameli.

Conferma il buon momento il Buddusò, che piega 3-1 il Carbonia e lo supera in classifica. Per i padroni di casa doppietta di Baldé e gol di Faye; per i minerari, il momentaneo 2-1 porta la firma di Hundt.

