Un gol, tre punti, due posizioni in più nella classifica della serie C femminile. Domenica produttiva per la Women Torres che allo stadio "Peppino Sau" di Usini batte 1-0 il Torino con rete del capitano Sotgiu. La vittoria consente alla squadra sassarese di sorpassare la formazione granata e il Sedriano, portandosi al 7° posto a quota 15.

Primo tempo equilibrato,con la Women Torres che va oltre le difficoltà (infortunio a Marras) e sl 42' trova la rete del vantaggio: sugli sviluppi del corner battuto da Castronuovo, la numero il capitano rossoblù sguscia tra le maglie avversarie e realizza l'1-0. E' il suo quinto gol stagionale.

Nella ripresa il Torino cerca il pareggio, la formazione sassarese il gol della sicurezza. Entrambe restano a secco, ma va bene così per la Women Torres.

Il direttore sportivo della squadra sassarese Paolo Scriboni commenta: «Ci aspettavamo questo Torino, ma la Torres è stata brava nel fare la sua gara, nel portarla avanti in base a come era stata preparata, ovvero lasciare da parte il fioretto e impugnare la spada. Quella di oggi è una vittoria assolutamente meritata. I nuovi arrivi stanno facendo bene, Kubota si sta adattando al calcio italiano e sta facendo notevoli passi in avanti. Siamo soddisfatti perché sia lei che Dahine hanno portato quelle qualità che servivano per far compiere un passo in avanti alla Torres».

