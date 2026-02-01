Prima categoria, Malaspina lanciatissimo: primo posto con 46 puntiLa capolista ha vinto per 3-0 a Badesi
Continua con 46 punti la marcia in solitudine del Monte Alma in vetta alla classifica del girone D della Prima categoria.
Oggi la capolista ha vinto per 3-0 a Badesi, conservando i suoi cinque punti di vantaggio sul Lanteri, a sua volta vincitore per 1-0 sul terreno del San Paolo, quarto in classifica.
Staccatissimo, a 16 punti dalla veta, il Valledoria con 35 punti, che oggi ha vinto per 2-0 fuori casa contro il Malaspina. Da rilevare ancora i successi dell'Ittiri, del Sennori, del FC Alghero e dell'Olmedo.