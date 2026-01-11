La Serie D nuovamente in campo oggi. La Cos di Francesco Loi ospiterà alle 14.30 a Tertenia il Lodigiani che ha  rinnovato la rosa con l'obiettivo di risalire la classifica. Grande l'attesa non solo a Tertenia ma anche nei paesi vicini dell'Ogliastra e del Sarrabus. Non facile neppure l'impegno del Budoni che sempre alle ore 14,30  affronterà in casa l'Ischia. 

In trasferta sempre alle 14,30 il Latte Dolce a Monterotondo  e l'Olbia sul terreno del Valmontone.

