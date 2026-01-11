le sfide
Serie D: la Cos ospita il Lodigiani, il Budoni attende la visita dell'IschiaIn trasferta Latte Dolce e Olbia
La Serie D nuovamente in campo oggi. La Cos di Francesco Loi ospiterà alle 14.30 a Tertenia il Lodigiani che ha rinnovato la rosa con l'obiettivo di risalire la classifica. Grande l'attesa non solo a Tertenia ma anche nei paesi vicini dell'Ogliastra e del Sarrabus. Non facile neppure l'impegno del Budoni che sempre alle ore 14,30 affronterà in casa l'Ischia.
In trasferta sempre alle 14,30 il Latte Dolce a Monterotondo e l'Olbia sul terreno del Valmontone.
