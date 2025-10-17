È già partito, con l’anticipo di ieri in Divisione Regionale 2, il lungo weekend cestistico regionale.

Serie B Femminile. In programma tra domani e domenica le 4 gare del girone unico sardo. Aprirà il programma la sfida tra Mercede Alghero e Il Gabbiano. La seconda giornata di andata al completo: Mercede Alghero-Il Gabbiano, domani ore 18.30; Pallacanestro Nuoro-Astro, domani ore 19; Elmas-San Salvatore, domenica ore 18.30; Fenix Sassari-Su Planu, domenica ore 17.30. Riposa Antonianum Quartu.

Divisione Regionale 1. Tra le gare in programma spicca il primo scontro diretto in vetta della stagione, quello che si disputerà domenica tra Cus Cagliari e Elmas. Le altre capolista, Santa Croce e Astro, se la vedranno rispettivamente contro San Sperate e Mogoro. Il programma della terza giornata di andata: Sap Alghero-Genneruxi, domani ore 19; Ferrini-CMB Porto Torres, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia-San Sperate, domenica ore 18.30; Astro-Basket Mogoro, domenica ore 18.30; Atletico Cagliari-Sinnai Basket, domenica ore 20.30; Basket Assemini-Cus Sassari, domenica ore 20.30; Cus Cagliari-Elmas, domenica ore 20.

Divisione Regionale 2. Nella gara giocata ieri, al sud, La Casa del Sorriso ha espugnato il campo del Condor Monserrato (44-48). Oggi si prosegue con la sfida tra Marrubiu e Serramanna. Il quadro completo del secondo turno di andata nei tre gironi regionali. Sud: Condor Monserrato-La Casa del Sorriso 44-48; Marrubiu-Serramanna, oggi ore 21; Carloforte-Cagliari Basket, domani ore 19; Antonianum-Primavera, domenica ore 19; Genneruxi-Azzurra Oristano, domenica ore 19; Cus Cagliari-Carbonia, domenica ore 17; Il Gabbiano-Settimo, martedì ore 20; Basket Iglesias-Beta (rinv.). Nord. Girone A: Accademia Olmedo-Arzachena, domani ore 18.30; Virtus Olbia-Nova Pallacanestro La Maddalena, domani ore 18; Mercede Alghero-Masters Sassari, domenica ore 18.30; Sennori-Olimpia Olbia, domenica ore 18. Girone B: Dinamo 2000-CMB Porto Torres, domani ore 17.30; Ichnos Nuoro-Macomer 2.0, domenica ore 18; Shardana-Basket Ghilarza, domenica ore 18; Pallacanestro Nuoro-S.Elene (30/11).

