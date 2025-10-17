Dopo la convincente vittoria casalinga contro Treviso (63-57), il Cus Cagliari si prepara a una trasferta impegnativa.

Domenica pomeriggio, con palla a due alle 15.30, le universitarie affronteranno il Thunder Matelica, una delle squadre più accreditate per la vittoria del girone B di Serie A2 femminile.

Le marchigiane, reduci dal turno di riposo, avevano debuttato travolgendo l’Ecodent Alpo in trasferta (80-52), con una prova corale guidata da Trzeciak, Bacchini, Gramaccioni e Pilakouta, top scorer con 16 punti. Coach Alberto Matassini, ex Treviso, ha avuto due settimane per preparare la prima uscita stagionale davanti al proprio pubblico.

Per la formazione di Federico Xaxa, ancora priva di Marta Granzotto ed Erica Reggiani, la sfida sarà un banco di prova importante per confermare la crescita e l’identità di squadra mostrate nell’ultimo turno. Contro Treviso erano emerse in particolare Giorgia Bovenzi (24 punti), Kinga Piędel (18) e Tea Perič (16), protagoniste del primo successo stagionale.

«Matelica è una squadra di primissima fascia e merita grande attenzione soprattutto in difesa - ha dichiarato Xaxa -. Noi stiamo crescendo come gruppo, e questo ci dà fiducia per il prosieguo del campionato».

