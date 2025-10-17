A Santa Margherita di Pula, tre tennisti italiani ai quarti di finale del singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

In una giornata condizionata dalla pioggia, Gianmarco Ferrari, nel proseguimento della sfida di ieri, ha eliminato la testa di serie numero 1, l’elvetico Remy Bertola, sconfitto 7-6(5), 5-7, 7-6(3) in 3 ore e 22 minuti. Ferrari ha così raggiunto gli azzurri Gianluca Cadenasso e Manuel Mazza ai quarti, dove ci sarà il derby tricolore tra Cadenasso e Ferrari e il match tra Mazza e il ceco Martin Krumich, iniziato ieri e sospeso sul 2-1 per l’azzurro.

Sconfitto, invece, il numero 7 del seeding, Luca Potenza, superato 7-5, 4-6, 6-3 dall’austriaco Sebastian Sorger in 2 ore e 56 minuti.

Femminile. Nel singolare femminile, tre italiane ai quarti dopo aver vinto altrettanti derby azzurri. La testa di serie numero 7, Jennifer Ruggeri, ha sconfitto 7-5, 6-0 la qualificata Marta Lombardini e sfiderà la vincente dell’incontro tra la numero 1, la magiara Amarissa Kiara Toth, e la georgiana Sofia Shapatava. La numero 8, Federica Urgesi, ha invece eliminato 6-3, 6-7(6), 6-2, in due ore e 49 minuti, Alessandra Mazzola e se la dovrà vedere con Angelica Raggi, che ha battuto 6-4, 7-6(6) la qualificata Gaia Maduzzi in due ore e 20 minuti.

