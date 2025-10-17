Promozione, a Sinnai l'anticipo Vecchio Borgo Sant'Elia-Freccia Parte MontisDomenica le altre gare dei due gironi
Domani (sabato) in Promozione (girone A) si gioca l’anticipo Vecchio Borgo Sant’Elia-Freccia Parte Montis, valido per la settima giornata di andata. Si gioca al campo “Bellavista” di Sinnai con fischio d’inizio alle 16.
Domenica tutte le altre partite, sempre alle 16: Arborea-Guspini, Villacidrese-Castiadas, Baunese-Terralba, Samugheo-Cus Cagliari, Selargius-Jerzu, Pirri-Ovodda, Atletico Cagliari-Tharros e Tonara-Uta.
Nel girone B, si giocano domenica (ore 16) Alghero-Thiesi, Arzachena-Ghilarza, Bonorva-Usinese, Bosa-San Giorgio Perfugas, Castelsardo-Luogosanto, Coghinas-Atletico Bono, Macomerese-Li Punti, Ozierese-Campanedda e Tuttavista Galtelli-Stintino.