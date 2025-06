Un anno dopo l’amara eliminazione contro la Dinamo Gorizia, l’Innovyou Sennori torna a giocarsi la promozione in Serie B Interregionale. E questa volta il traguardo è a un passo: nella Final Four nazionale, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno a Mola di Bari, tre squadre su quattro saliranno di categoria. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il primo (e, ci si augura, unico) ostacolo si chiama Step Back Caiazzo, squadra campana che Sennori affronterà sabato alle 18 nella prima semifinale. E il nome che spicca nel roster dei campani è quello di Linton Johnson, ex campione Nba con i San Antonio Spurs e volto noto anche al pubblico sardo, avendo indossato – seppur per breve tempo – la maglia della Dinamo Sassari nella stagione 2013-2014.

Oggi, a 45 anni, Johnson è ancora protagonista sul parquet e fuori: è diventato una figura di culto online, con video motivazionali su basket e crescita personale molto seguiti soprattutto tra i giovanissimi. In campo sarà l’uomo da contenere per Sennori, che può però opporgli un totem d’esperienza come Jiri Hubalek, altro ex Dinamo, per un duello sotto canestro che promette scintille.

Ma Johnson non è l’unico pericolo. «Caiazzo è una squadra esperta, molto unita e con tanto cuore», spiega coach Gabriele Piras. «Hanno superato due serie playoff durissime, sia contro Sarno che contro Pozzuoli, partendo sotto 1-0. Hanno saputo reagire, si sono compattati e hanno vinto partite che sembravano perse. Vivono molto dell’esperienza di Johnson, che passa bene la palla, gioca spalle a canestro e sa colpire dal mid-range. Ma attenzione anche a Mastroianni, bravo nell’1 contro 1, a Aldi, tiratore pericoloso, e a Tommasini, ex A2».

Due filosofie di gioco a confronto: «Loro sono molto fisici, difendono forte e ti portano fuori giri, cercano di spezzare il ritmo, segnano poco e concedono pochissimo», aggiunge Piras. Noi, invece, vogliamo alzare l’intensità, correre, prenderci tanti tiri, come abbiamo fatto per tutta la stagione. Abbiamo preparato bene la difesa e puntiamo a una pressione alta sulla palla. Dal punto di vista fisico stiamo bene: arriviamo carichi, con la giusta tensione che tiene concentrati, non quella che ti destabilizza. Solo Tola ha qualche problema fisico, ma sarà regolarmente in campo».

Nella seconda semifinale si sfideranno Alfa Basket Catania e Valentino Basket Castellaneta. Le vincenti di sabato conquisteranno immediatamente la promozione, ma anche le perdenti avranno un’ultima chance: domenica si giocherà infatti la finale per il terzo e ultimo posto disponibile nella Serie B Interregionale 2025-2026.

«È da inizio anno che abbiamo in mente questo momento, speriamo davvero che ci basti una sola partita per raggiungere il nostro obiettivo. Ma qualunque sia il percorso, siamo pronti», conclude Piras.

