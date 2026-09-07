Fermo al palo nel primo turno di Coppa Italia, per la nota rinuncia da parte del Tempio, il Calangianus, dopo la disputa delle gare di ritorno tra le due altre galluresi, è ora a conoscenza dell'avversario che dovrà affrontare nel secondo turno.

Si tratta del Santa Teresa, che dopo il pari dell'andata di La Maddalena, si è imposto al "Buoncammino", nella "Stragallurese del mare": vantaggio Ilva attorno al quarto d'ora, ma i padroni di casa raggiungono il pari sulla sirena del P.T. Nella combattuta seconda frazione le due squadre puntano diritti al vantaggio, senza riuscirci, e col passare dei minuti prende sempre più corpo la lotteria dei rigori; ma a 3' dal termine dei tempi regolamentari è Saiu a regalare ai suoi il gol partita, che vale il passaggio del turno.

Passando alla Coppa di Promozione, puntando l'attenzione sulle compagini galluresi e dell'Anglona sono tre ad aver ottenuto il passaggio del turno: Arzachena, Castelsardo e Monte Alma. Gli smeraldini dopo il pari dell'andata a Luogosanto si sono imposti ad Arzachena per 3-1 in rimonta.

En plein con vittoria, sia all'andata che al ritorno da parte della matricola Monte Alma che ha superato la San Giorgio Perfugas. Il Castelsardo dal canto suo ha capitalizzato al massimo il successo dell'andata a Santa Maria Coghinas, concludendo il turno casalingo di ieri, a reti inviolate. Nel secondo turno sarà opposto all'Arzachena. Esce invece di scena dalla Coppa il Buddusò, a seguito della doppia sconfitta con l'Ozierese.

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