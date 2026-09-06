Il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Promozione ha consegnato quasi per intero il quadro delle qualificate: resta da riempire una sola casella, quella del posticipo di martedì fra Macomerese e Macomer, ferme sull’1-1 dell’andata.

Le qualificate: Accademia Sulcitana, Antiochense, Arborea, Arzachena, Campanedda, Cannonau Jerzu, Castelsardo, Ferrini Cagliari, Montealma, Ovodda, Ozierese, Samugheo, Sant’Elena, Selargius, Thiesi; martedì il posticipo Macomerese-Macomer.

La rimonta più larga porta la firma dell’Accademia Sulcitana, che ha battuto 4-1 l’Uta (andata 0-3) — doppietta di Cacciuto, poi Piras e Puddu, di Melis il gol ospite — prima di prendersi la qualificazione ai calci di rigore.

Il risultato più largo di giornata arriva da Arborea, dove l’Arbus Guspini è stato travolto 8-2 (andata 2-0): il complessivo dice 10-2, il più pesante del turno. Nello stesso settore dell’isola l’Ovodda ha superato il Fonni soltanto ai calci di rigore, dopo che il doppio confronto si era chiuso con due 0-0 (andata 0-0), mentre il Samugheo ha battuto 2-1 la Tharros (andata 2-0) con le reti di Frau e Gallon, alle quali ha risposto Enna.

Nel sud dell’isola la Ferrini Cagliari ha completato l’opera contro il Cus, superato 3-0 (andata 4-1) con i gol di Arnaudo, Podda e Argiolas, per un complessivo di 7-1. Ha ribaltato il proprio doppio confronto l’Antiochense, che si è imposta 3-1 a Masainas (andata 3-2) e passa per 5-4. Il Cannonau Jerzu ha invece espugnato Castiadas 1-0 (andata 0-0) con una rete di Atzori al 93’, unico gol dei centottanta minuti. Al Selargius è bastato lo 0-0 del Vecchio Borgo Sant’Elia (andata 0-1), mentre il Sant’Elena è passato senza scendere in campo, per la rinuncia dell’Atletico Cagliari alla manifestazione.

In Gallura l’Arzachena ha battuto 3-1 il Luogosanto (andata 2-2): al vantaggio ospite di Zela hanno replicato Donati e la doppietta di Vera Rubio. Ha ribaltato il verdetto anche il Thiesi, che ha superato 2-0 il Bosa (andata 0-1) con Carboni e Manunta. Nel Sassarese hanno difeso l’1-0 conquistato all’andata sia il Castelsardo, fermato sullo 0-0 dal Coghinas (andata 1-0), sia il Campanedda, che ha pareggiato 1-1 con il Li Punti (andata 1-0): in gol Cobas e Cherchi.

Due gare erano già andate in archivio sabato. A Perfugas il Montealma ha vinto 2-0 (andata 3-2) con Medas e Galletti, per un complessivo di 5-2. A Ozieri, invece, l’Ozierese ha vinto anche il ritorno per 3-2 (andata 5-0) con Passos, Carta e Fantasia — per il Buddusò a segno Troyes e Nieddu — chiudendo il doppio confronto sull’8-2.

Il quadro si completerà martedì 8, alle 18, con Macomerese-Macomer (andata 1-1).

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