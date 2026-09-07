Il Cus Cagliari aggiunge un nuovo tassello al reparto lunghe. La società rossoblù ha ingaggiato Raisa Simion, centro rumeno classe 2007, alta 190 centimetri, che entra così a far parte del roster affidato a Federico Xaxa.

Nata a Bucarest, Simion ha iniziato a giocare a pallacanestro a cinque anni nella sua città. A dodici il trasferimento in Italia, con l’ingresso nel settore giovanile del Famila Basket Schio, dove ha completato il proprio percorso di formazione fino alla scorsa stagione. Una crescita accompagnata anche dall’esperienza con le Nazionali giovanili rumene: a partire dai 16 anni è stata convocata con continuità per i Campionati Europei.

A Cagliari porterà soprattutto presenza nel pitturato: «Sono davvero felice di essere qui al CUS Cagliari e di iniziare questo nuovo capitolo. Per me è un’esperienza inedita, in una nuova città e con un nuovo gruppo, e sono contenta di poterla vivere qui», racconta Simion.

La nuova arrivata guarda anche all’inserimento nel gruppo come uno degli aspetti centrali della stagione. «Mi piace conoscere gente nuova, viaggiare e vivere nuove esperienze. Credo fortemente che sia importante creare un bel gruppo anche fuori dal rettangolo di gioco: alla fine è proprio questo che ti permette di stare bene in palestra e di affrontare insieme i momenti più difficili del campionato». E sull’obiettivo personale aggiunge: «Voglio dare tanto alla squadra, sia dentro che fuori dal campo, divertirmi il più possibile e soprattutto provare insieme a vincere e raggiungere i nostri obiettivi».

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