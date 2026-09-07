Sarà Sa Duchessa a ospitare il primo test stagionale con tutte e quattro le formazioni sarde che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A2 femminile. Venerdì 18 e sabato 19 settembre è in programma il primo Trofeo “Aeroitalia”, quadrangolare che metterà di fronte Virtus Cagliari, Mercede Alghero, San Salvatore Selargius e Cus Cagliari.

Si parte venerdì alle 18.15 con la sfida tra Virtus e Mercede. Alle 20.30 toccherà invece a Selargius e Cus Cagliari, impegnate nella seconda semifinale.

Il programma si completerà sabato, ancora a Sa Duchessa e negli stessi orari, con le due finali. Per le quattro squadre sarà un primo confronto diretto utile a verificare il lavoro della preparazione in vista dell’esordio in campionato, fissato per sabato 3 ottobre.

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