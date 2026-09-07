Le uniche oristanesi ancora in corsa per la Coppa Italia di categoria sono Samugheo e Arborea. Entrambe, infatti, sono le uniche che hanno passato il primo turno nelle coppe di Eccellenza e Promozione.

Nella competizione del massimo torneo regionale, il Terralba vince sul campo della Villacidrese (0-1) ma non riesce a ribaltare il risultato dell’andata (al “Remigio Corda” si imposero gli ospiti per 0-2). Dalla gara di ritorno arrivano segnali positivi per mister Roberto Concas che oltre alla vittoria ha potuto recuperare diversi elementi nell’undici titolare e constatare la crescita delle prestazioni del gruppo. La rete terralbese è stata siglata da Manuel Porru, al 18’ del primo tempo, con un bel colpo di tacco. Anche nella ripresa il Terralba fa la partita, ma il risultato non cambia e arriva l’eliminazione.

Per quanto riguarda la corsa al trofeo di Promozione, convincenti prestazioni, coronate con la qualificazione, di Samugheo e Arborea. L’undici allenato da Federico Trudu, contro la Tharros, vince anche la gara di ritorno (2-1) e ottiene il pass al turno successivo. Per i padroni di casa in rete Frau (su punizione) e Gallon. Per gli oristanesi accorcia le distanze Lonis. L’Arborea, invece, vince nettamente contro l’Arbus Guspini Costa Verde per 8-2. Grandi protagonisti Pibiri con quattro gol segnati nei primi 45’ di gioco, Diana autore di una doppietta, Ciarniello a centrocampo e l’intesa del reparto avanzato. Esce di scena, infine, il Bosa che dopo la vittoria dell’andata (1-0) è sconfitto sul campo del Thiesi per 2-0. Un gol per tempo permette ai padroni di casa di ribaltare la situazione dell’andata e condannare l’undici allenato da Tore Carboni all’eliminazione.

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