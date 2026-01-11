la sfida
11 gennaio 2026 alle 12:43
Seconda categoria, poker del La Salle alla CastiadaseAnticipo senza storia
Nell'anticipo del campionato di Seconda categoria, il La Salle ha espugnato il campo della Castiadase: pesante (0-4) il risultato per i locali col La Salle che ha segnato due gol per tempo. Nella prima frazione sono andati a rete Vacca Di Caria. Nella ripresa ancora De Caria e Apice. Ha arbitrato Pellegrino di Cagliari.
