Nell'anticipo del campionato di Seconda categoria, il La Salle ha espugnato il campo della Castiadase: pesante (0-4) il risultato per i locali col La Salle che ha segnato due gol per tempo. Nella prima frazione sono andati a rete Vacca Di Caria. Nella ripresa ancora De Caria e Apice. Ha arbitrato Pellegrino di Cagliari.

