Che si possa trattare di un record, anche a livello Nazionale, non ne abbiamo ancora la certezza. Ma che lo sia per il movimento calcistico nella nostra Isola, non c'è alcun dubbio. Ci riferiamo alle reti messe a segno, comprendendo quelle odierne, nel Girone H della Seconda Categoria, dalle quattro formazioni , che nell'ordine occupano le prime 4 posizioni, e che sabato 21, hanno potuto brindare a questo strabiliante record, ottenendo la vittoria : Tavolara 58 punti; Golfo Aranci 55; Palau 54 ; Porto San Paolo 49. Ebbene grazie alla loro prolificità è stata prima raggiunta quota 300 , ed anche superata, arrivando a 309 reti.

Di questa autentica "sagra del gol", non potevano non far parte i tiratori scelti di queste squadre di vertice, che non a caso occupano le prime posizioni della speciale classifica marcatori : Romino Kozeli del Porto San Paolo è in testa con 32 centri, al secondo posto Sergio Valenti del Tavolara con 29, a seguire Alessio Mulas del Golfo Aranci 27 , per concludere con Nicolò Pisano del Palau con 13.

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