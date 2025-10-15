Nel girone H della Seconda Categoria è La Salette a condurre a punteggio pieno con 9 punti, dopo aver battuto sul terreno amico l'Alà.

Alle sue spalle un terzetto con 7 punti, formato da Porto San Paolo, che nel confronto stracomunale con il Loiri ha avuto la meglio; Tavolara, un’autentica corazzata ( basta solo leggere la formazione per averne contezza), impostosi sul Porto Rotondo; e per finire il Biasì, che a differenza delle precedenti non ha fatto bottino pieno, ma si dovuto accontentare del pari casalingo col Golfo Aranci.

Con 6 punti due squadre: Funtanaliras di Monti e Palau, due compagini esperte, che nel corso della stagione diranno sicuramente la loro, entrambe vincenti, la prima sul Siniscola, l'altra sulla Budonese, con le perdenti che non sono ancora andate a punti.

Il Porto Cervo, vittorioso per 5-1 sul Trinità, sale a quota 4 in compagnia dell'Alà.

Con 2 punti, frutto di altrettanti pareggi, il Golfo Aranci e un gradino sotto, con un punto, il Porto Rotondo.

I due Sporting, Paduledda e Sassari, figurano al primo posto con 7 punti, nel Girone F. Nello stesso girone con 4 punti si trovano altre tre “anglogalluresi”: Castelsardo, Codaruina e Laerru. Per la prima , pareggio casalingo, mentre nella sfida diretta tra le altre due si è imposto il Codaruina. A quota 2 punti infine la Viddalbese che ha pareggiato in casa.

