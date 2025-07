La Pineta prende forma in vista della stagione 2025/2026. La società biancoverde, guidata dal presidente Antonio Forte, sta confermando l'ossatura della scorsa stagione. È stato rinnovato il contratto per l'esterno difensivo Giovanni Sechi (classe 1996), giocatore abile sia in fase difensiva che offensiva. Attualmente impegnato nello storico torneo estivo di Sinnai, Sechi ha brillato ieri con un eurogol, giocando nelle Orme 2025.

Il patron Forte ha confermato anche il bomber Claudio Tronci (1998), il fantasista Thomas Olla (1996), il portiere Nicola Pintus (1999) e il centrocampista Massimo Forte (1998), blindando così i punti di riferimento della squadra.

Settimana prossima potrebbero esserci altre novità, con la conferma di diversi giovani provenienti dal florido settore giovanile. Una realtà, quella del La Pineta, che vanta 41 anni di storia dal 1984 e continua a crescere con ottimi risultati.

