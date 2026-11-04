Prima categoria, Tavolare a punteggio pieno nel girone CLa vittoria contro il Golfo Aranci consolida la vetta della classifica a quota 18 punti
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Nel panorama dilettantistico del calcio sardo, prendendo in esame le squadre che vanno dall'Eccellenza alla Prima Categoria, risultano soltanto due formazioni che viaggiano a punteggio pieno, vantando attualmente 18 punti, dopo 6 giornate.
Appartengono a due gironi diversi della Prima Categoria: nel girone A il Decimo 07, mentre in quello C è il Tavolara, che può vantare anche il miglior attacco con 19 reti all'attivo e solamente 3 reti subite. Ciliegina sulla torta, il fatto di annoverare tra le sue fila l'inossidabile Sergio Valenti, finora andato in gol in 6 occasioni, così come l'attaccante dell'Oschirese, Nahuel Mendez, che non a caso guidano la classifica marcatori.
Partiamo proprio dal raggruppamento C, dove militano le formazioni della Gallura e dell'Anglona: il Tavolara, superando in trasferta il Golfo Aranci, consolida come detto la prima posizione a quota 18, mentre i Golfoarancini retrocedono al 4° con 12 punti.
Nel mezzo, con 15 punti, oltre alla Corrasi Oliena fa compagnia l'Oschirese: i granata di Sannio si sono imposti tra le mura amiche sulla Bittese ed anche Mendez ha contribuito, così come Valenti, al successo finale.
Nel girone D, il Valledoria si riconferma al primo posto con 15 punti, avendo superato in casa il Malaspina. Bene anche il Lauras che nell'anticipo di sabato al Limbara si è imposto, con un gol per tempo, sul Bonnanaro, raggiungendo quota 11, in compagnia dell'Ottava.
Perde terreno invece l'Atletico Castelsardo, che si ferma a 7 punti, dopo aver perso in casa il confronto proprio con l'Ottava.
Continua infine il momento negativo del Badesi 09, che nel confronto salvezza in casa del Siligo è costretto a cedere l'intera posta ai padroni di casa, rimanendo così all'ultimo posto, con un solo punto.