La nona giornata del girone B di Promozione si apre domani, venerdì 6, alle 20 a Ovodda. Al comunale "Sa 'e Marina" i padroni di casa (7 punti) ospitano il Fonni (8), che domenica ha battuto 2-1 la Macomerese. Gli ovoddesi sono invece reduci dal ko per 2-1 sul campo del Li Punti. Sabato si gioca tutto alle 15, tranne Macomerese-Luogosanto, posticipata alle 16 allo "Scalarba" per accordo tra le società.

Prima di ogni gara si osserverà un minuto di raccoglimento in memoria del calciatore spagnolo Jesús de Miguel Alameda, come disposto dalla Figc. L'Ozierese (22) ha battuto 1-0 l'Arzachena ed è ancora imbattuta. Sabato è attesa allo stadio "Badu e Linos" dal San Giorgio Perfugas (10), che arriva dal 2-0 sul campo del Macomer Calcio. Il Castelsardo (21), vittorioso 3-1 a Buddusò, riceve il Li Punti (12, due punti di penalizzazione). Senza Jara, squalificato per un turno. Al "Santa Maria" di Campanedda c'è lo scontro diretto tra Campanedda e Monte Alma, appaiate a 14.

Il Campanedda ha eliminato il Monte Alma ai rigori negli ottavi di Coppa Italia. Il Monte Alma sarà senza l'allenatore Ivano Falchi, fermato per due giornate, e senza Sechi. A Santa Maria Coghinas il Coghinas (15) ospita il Buddusò (5), ancora senza vittorie. All'"Orecchioni" l'Arzachena (10) affronta il Bosa (13) senza Bonacquisti, squalificato per tre giornate. Al comunale di Thiesi si gioca Thiesi-Macomer Calcio. Le due squadre si sono già affrontate il 28 ottobre negli ottavi di Coppa, e il Thiesi ha vinto 3-0 a Macomer. In campionato i padroni di casa sono ultimi a zero punti, gli ospiti penultimi a 4. Il Macomer Calcio sarà senza il vice allenatore Mario Fadda, squalificato per cinque giornate.

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