Il Sant'Elena completa l'opera e conquista i quarti di finale di Coppa Italia Promozione. Nel ritorno degli ottavi, giocato mercoledì 4 novembre alle 15 al Campo Comunale Efisio Cabras di Settimo San Pietro, la formazione quartese ha superato il Ferrini per 2-0, grazie alle reti di Rotaru e Tumatis.

Rotaru ha sbloccato la gara nel primo tempo, mentre Tumatis ha firmato il raddoppio di testa al 3' della ripresa. Il Ferrini ha chiuso in nove uomini per le espulsioni, entrambe per proteste, di Corona al 39' del primo tempo e di Alberto Usai all'intervallo. Il successo conferma il risultato dell'andata, quando il 14 ottobre il Sant'Elena si era imposto 3-1 sul campo del Ferrini. Il punteggio complessivo del doppio confronto è quindi di 5-1 in favore dei quartesi.

La gara è stata diretta da G. Ortu, assistito da M. Fara e F. Mango. Con questa partita, l'ultima del turno, si completa l'elenco delle otto squadre qualificate ai quarti di finale. Oltre al Sant'Elena Quartu, sono passate Antiochense Sant'Antioco, Arzachena Calcio Costa, Thiesi, Cannonau Jerzu Picchi, Campanedda, Ozierese 1926 e Arborea.

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