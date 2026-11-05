Nella tre giorni di tennistavolo femminile, da lunedì a mercoledì, esce indenne il TT Sassari che vince due partite, un punto consente al Quattro Mori di restare sulla scia della capolista Castelgoffredo.

La quarta giornata è iniziata lunedì, quando il Muravera ha fatto sudare freddo il Castelgoffredo, vittorioso 3-2. Haruna Ojio ha risposto due volte a Dragoman, che ha battuto Istrate, e Stefanova, 3-0 su Sofia Minurri. L’atleta giapponese è imbattuta dopo quattro partite dove non ha perso un set. Ha deciso il quinto set dell’ultima partita dove Istrate è stata superata da Arlia, che nel terzo set ha annullato sette set point.

Martedì, nel recupero della prima giornata, il TT Sassari ha sconfitto 3-1 il Sud Tirol. Prima sofferta vittoria, match iniziato con l’emozionante sfida vinta al quinto da Todorivic su Vivarelli, con tre set decisi ai vantaggi. Bis di Ciobanu che ha travolto Monfardini, numero uno d’Italia, le bolzanine hanno accorciato con Watanabe, in quattro set su Ortega, Sassari l’ha vinta con Ciobanu al termine di un appassionante match con Vivarelli concluso al quinto set.

Ieri a Cagliari doppia sfida in contemporanea al Palatennistavolo. Il Sud Tirol non ha faticato a battere 3-1 la Marcozzi, ora ultima in classifica, che ha iniziato bene con il punto di Joardar su Vivarelli. Poi è entrata in scena Monfardini con due punti su Clapa e Joatrdar, tra le due partite la vittoria di Watanabe su Cerritelli.

Nell’altro tavolo il TT Sassari ha vinto 3-2 il derby con il Quattro Mori, che aveva iniziato in vantaggio con la coreana Kim Seongjin, in tre set su Teodorovic. Chasselin ha mancato il raddoppio superata 13-11 al quinto da Ciobanu, nuovo vantaggio di Carnovale su Ortega, il riscatto sassarese riparte da Ciobanu, incontenibile su Kim, e si conclude con Todorovic, che rimonta due volte Chasselin e la chiude al quinto.

Il weekend

Si gioca il quinto turno della serie A1 maschile, sabato il TT Sassari ospita Reggio Emilia (Palestra Corso Cossiga ore 16) per continuare la risalita. Sempre sabato il Santa Tecla Nulvi è in visita alla capolista Carrara. Marcozzi-Muravera è stata posticipata a mercoledì prossimo.

Terza giornata in serie A2 maschile, tutte in casa le squadre sarde. Sabato al Palatennistavolo (ore 18,30) il match clou tra Quattro Mori ed Enna, entrambe con due vittorie nelle prime due giornate. Domenica (Palestra Cuccu ore 10), il Muravera ospita il Corato, la giornata si chiude con Norbello-Marsala, alle 17 nella Palestra di Via Azuni.

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