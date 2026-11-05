Serie C Unica: derby a Sassari, la Ferrini cerca il riscatto contro il Cus CagliariI match della sesta giornata, tre squadre al comando
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Tre squadre al comando e una classifica ancora molto corta. La Serie C Unica di basket maschile si prepara alla sesta giornata d'andata con un programma equamente distribuito tra sabato e domenica.
Si parte sabato alle 18 al PalaSimula di Sassari, dove la Dinamo Academy, reduce dal colpo esterno sul campo della Ferrini, riceverà la visita della Pallacanestro Nuoro. Un banco di prova importante per entrambe le formazioni: i giovani biancoblù cercano conferme dopo il blitz dell'ultimo turno, mentre i barbaricini di coach Giampaolo Mazzoleni proveranno a consolidare le proprie ambizioni di vertice.
Alle 18.30, al Palasport di via delle Cernitrici, la Scuola Basket Carbonia cercherà di riscattare la sconfitta contro l'Olimpia Cagliari ospitando la Torres, quarta in classifica con 6 punti.
Il programma del sabato si chiuderà alle 20.30 con il derby sassarese tra Fisiokons Aurea Sassari e Sant'Orsola, ancora al PalaSimula: da una parte la formazione trascinata dal talento offensivo dell'americano Mike Efevberha, capocannoniere del campionato, dall'altra il gruppo allenato da coach Ruiu, in costante crescita e reduce da un avvio di stagione molto positivo.
Domenica alle 18 toccherà alla Pisano Arredamenti Quartu, chiamata a reagire dopo la prima battuta d'arresto stagionale: la formazione quartese sarà di scena a Sa Duchessa contro il Cus Cagliari, ultimo in classifica in coabitazione con Antonianum e Calasetta, ma intenzionato a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi.
Alla stessa ora, a Porto Torres, il Cmb di coach Pietro Carlini ospiterà il Camping La Salina Calasetta, alla ricerca di punti per risalire la graduatoria dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Il quadro si completerà domenica alle 18.30 a Quartu Sant'Elena, dove l'Antonianum riceverà la visita dell'Olimpia Cagliari.
Classifica: Ferrini Pisano Arredamenti, Pallacanestro Nuoro e Sant'Orsola Sassari 8; Torres, Olimpia Cagliari e Dinamo Academy 6; Cmb Porto Torres, Fisiokons Aurea Sassari e Scuola Basket Carbonia 4; Antonianum Quartu, Camping La Salina Calasetta e Cus Cagliari 2