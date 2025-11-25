Il giovane talento dell’equitazione, il cavaliere originario di Sorso, Francesco Pinna, ha vinto a Tortona il titolo italiano U15.

Il quattordicenne tesserato del Centro ippico Equitazione Porto Torres, ha conquistato il gradino più alto del podio italiano nella disciplina Mounted Games, dominando su 45 concorrenti provenienti da tutta la penisola.

Un successo ottenuto in sella alla sua Stella, una pony di cinque anni, che gli ha permesso di vincere una competizione complessa e che prevede prove di velocità, slalom e abilità in sella, e che richiede prontezza, precisione e ottima intesa con il pony.

Ha saputo affrontare la gara con tecnica e controllo, conducendo il percorso in modo pulito senza incorrere in alcun errore. Un risultato che premia il talento e il grande impegno di un giovanissimo cavaliere e del suo staff di istruttori e preparatori.

Da tutta l’Amministrazione comunale e dal sindaco Fabrizio Demelas sono arrivati i complimenti a Francesco Pinna, con l’augurio che la bella vittoria di Tortona sia solo la prima di un futuro costellato di successi.

