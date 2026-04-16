Il San Basilio promosso in Prima categoria. Con la vittoria di domenica scorsa a Senorbì, la squadra del Gerrei ha conquistato matematicamente il successo nel girone C della Seconda categoria, centrando per la prima volta il magico salto in Prima.

In classifica, a due giornate dalla fine, il San Basilio ha 63 punti, sette in più della Monreale, fermo a quota 56. Nello stesso girone C milita anche un'altra squadra di San Basilio, l'Havana che con 32 punti occupa il centro classifica.

Finora nessuna squadra di San Basilio, paese del Gerrei con 1200 abitanti, ha mai giocato in Prima categoria.

Il San Basilio, infatti, ha conquistato la certezza aritmetica del titolo, grazie al netto 3 a 0 rifilato a domicilio al Senorbì, per il successo numero 20, con i punti in classifica che al momento sono 63, sette in più di quelli conquistati in 24 uscite dai diretti rivali della Monreale San

«La società del San Basilio è nata appena quattro anni fa – racconta Samuele Erriu, allenatore in seconda della compagine bianco-verde – dall'idea di un gruppo di amici che decide di unirsi e crea il club, anche se in paese era già presente un'altra formazione, l'Havana San Basilio. Per una realtà di 1200 abitanti è un lusso, in un certo senso, avere ben due compagini in Seconda Categoria, ma la cosa più importante è che per la prima volta nella storia calcistica del paese ci sarà una squadra che correrà nel campionato di Prima. Un'altra cosa che ci teniamo a mettere in risalto è che in questi tre anni abbiamo vinto due campionati: un traguardo importante per una società molto giovane».

Il San Basilio ha conquistato la certezza del titolo grazie al 3 a 0 in casa del Senorbì.

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