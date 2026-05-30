Si gioca domani (31 maggio),alle 16 allo stadio Zicchina di La Maddalena la gara di ritorno della prima fase dei playoff nazionali per la Serie D. In campo Ilvamaddalena-Viareggio che all'andata avevano finito in parità (1-1). Perdurando il pari dopo i primo 90 minuti, si giocheranno i tempi supplementari e, se necessario, i rigori. La squadra che passerà il turno, affronterà in sempre in due partite (andata e ritorno), la vincente fra tra Fermana e Pietralunghese il 7 e il 14 giugno. La gara di domani sarà arbitrata da Francesco Russo di Benevento coadiuvato dagli assistenti Mirco Monaco di Chieti e Danilo Patat di Tolmezzo e dal quarto ufficiale Francesco Palmisano di Saronno. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.

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