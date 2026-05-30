Si è concluso il primo turno dei playoff di Terza Categoria, che ha regalato emozioni, reti e sfide combattute fino all'ultimo minuto. Al termine degli incontri, staccano il pass per i quarti di finale Atletico Uta, Barbusi, Berchidda, Arcidano Calcio 2020, Barbagia Sport, C.U.S. Sassari, Atletico Maddalena e Nulese.

I quarti di finale vedranno di fronte Atletico Uta e Barbusi, Arcidano Calcio 2020 e Barbagia Sport, C.U.S. Sassari e Atletico Maddalena, mentre il Berchidda affronterà la Nulese.

L'Atletico Uta ha superato con autorità l'Atletico Audace imponendosi per 4-1 sul terreno del "Bascus Argius", confermando il proprio valore dopo l'ottimo campionato disputato nel girone A.

Più sofferta la qualificazione del Barbusi, che ha pareggiato 1-1 contro il Quartucciu Calcio. Dopo la parità maturata nei tempi regolamentari e confermata nei supplementari, la formazione sulcitana ha ottenuto il passaggio del turno grazie al miglior piazzamento in campionato, come previsto dal regolamento.

Successo esterno per l'Arcidano Calcio 2020, che sul campo "Stefano Manis" di Segariu ha sconfitto nettamente il Serrenti con un perentorio 3-0, guadagnandosi un posto tra le migliori otto della competizione.

Vittoria combattuta invece per il Barbagia Sport, che allo "Stadio del Vento" di Aritzo ha avuto la meglio sulla Stella Azzurra Guasila con il risultato di 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni.

Nel nord Sardegna il C.U.S. Sassari ha confermato la propria forza offensiva superando il Monterra per 4-2 sul campo universitario sassarese. Avanza anche l'Atletico Maddalena, che ha espugnato il campo "Latte Dolce n.1" battendo il Sant'Orsola per 2-0.

Nelle gare posticipate, il Berchidda ha conquistato la qualificazione grazie al successo per 2-1 sull'Ale. Castiglia. Decisive le reti di Alessio Taras e Gabriele Fresu, che hanno permesso ai galluresi di proseguire il cammino playoff.

Chiude il quadro la vittoria della Nulese, che davanti al proprio pubblico ha superato l'Atletico Tomi's Oschiri per 2-1, conquistando così l'accesso ai quarti di finale.

Adesso l'attenzione si sposta sui quarti, dove il livello della competizione si alzerà ulteriormente e ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo nella corsa verso la promozione.

Quarti di finale

Atletico Uta – Barbusi

Arcidano Calcio 2020 – Barbagia Sport

C.U.S. Sassari – Atletico Maddalena

Berchidda – Nulese

© Riproduzione riservata