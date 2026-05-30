Sono 400 gli iscritti, gli attivisti, gli amministratori e gli eletti provenienti da tutta la Sardegna che partecipano all’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle al teatro Garau di Oristano. «Una giornata di confronto caratterizzata da numerosi interventi e da una forte presenza dei territori», si legge in una nota, «fin dalle prime ore dei lavori è emersa la volontà di contribuire al dibattito, condividere esperienze e portare proposte, in un clima di partecipazione che ha visto alternarsi al microfono rappresentanti delle diverse realtà locali del Movimento».

Presente anche la presidente della Regione, Alessandra Todde, che si è sciolta in lacrime di commozione per l’ovazione che le è stata tributata e, dal palco, le è stato gridato: «Forza Ale». Il post pentastellato aggiunge: «Siamo tutti con te».

Il Movimento 5 Stelle dichiara la volontà «di costruire dal basso le prossime sfide politiche e amministrative dell’Isola».

I lavori proseguiranno con le conclusioni affidate al vicepresidente del Movimento Ettore Licheri, alla presidente Todde e al presidente nazionale Giuseppe Conte.

«Con il Partito Democratico i rapporti sono quelli di alleati che devono costruire un percorso insieme, che si conoscono anche durante il percorso perché noi abbiamo lavorato al governo, anche se in una regione ovviamente anche le dinamiche sono differenti. Io sono contenta dei miei alleati», ha detto Todde. Soprattutto, ha aggiunto, «rivendico una cosa: io ho un rapporto privilegiato con la base del Pd, anzi sono quelli che mi danno insieme alla mia fiducia, consigli, che mi supportano e questo vuol dire rappresentare non solo un partito ma tutta la coalizione».

(Unioneonline)

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