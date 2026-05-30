Tennis Serie B, le partite della sesta giornataSi disputano nel weekend i match validi per i campionati nazionali a squadre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si disputano nel weekend i match validi per la sesta giornata dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 maschili e femminili di tennis a squadre.
Serie B1 maschile.
Girone 3: Tc Cagliari-Ct Persiceto (ore 9)
Classifica: Tc Cagliari* 12; Ct Pontedera* e Ct Persiceto* 9; Ct Brindisi 7; Momy Sport Village 3; Ct Parabiago* 2; Quanta Club* 1. (* una partita in meno).
Girone 6: Circolo Canottieri Roma-Tc Porto Torres 4-2 (disputata venerdì 15 maggio)
Classifica: Tc Bolzano 13; Circolo Canottieri Roma 10; Tennis Modena* 7; Stc Bisceglie* 5; Tennis Chieti* 3; Tc Porto Torres e Country Club Voghera 2. (* una partita in meno).
Serie B1 femminile.
Girone 1: Sc Montecatini-Tc Cagliari A.
Classifica: Tc Cagliari A* 12; Tc Triestino* 9; Tc Rungg 7; Tc Lumezzane* e Società Canottieri Casale 5; Sc Montecatini* 3; Tc President* 1. (* una partita in meno).
Girone 2: Tc Baratoff-Torres Tennis.
Classifica: Tc Milano* e Torres Tennis* 10; Ct Firenze* 8; Ct Vela Messina 7; Tennis Beinasco* 4; Tc Baratoff* 2; At Verona 0. (* una partita in meno).
Girone 3: Santa Margherita Ligure-Tc Cagliari B.
Classifica: Santa Margherita Ligure* 12; Tc Pistoia* 9; Ct Lucca 8; Salerno Tennis Academy Arnesano* 5; Nuova Casale* 4; Tennis Macerata* 2; Tc Cagliari B 1.
Serie B2 maschile, Girone 7:
Poggio Forte Village-Quattro Mori Tennis Team (ore 9)
Tc Cagliari-Tennis Team Vianello (sui campi della Forte Village Sports Academy)
Tc Parioli-Tc Moneta.
Classifica: Tc Cagliari* 10; Eur Sc 9; Forum Sc* 8; Ct Bari* 6; Viola Tennis&Sports e Ct Decimomannu* 3; Tc Battipaglia* 1. (* una partita in meno).
Serie B2 femminile, Girone 4:
Tc Cagliari-Eur Sc 4-0 (giocata oggi)
Ct Decimomannu-Forum Sc (domenica, ore 9).
Classifica: Tc Cagliari 13; Eur Sc** 9; Forum Sc* 8; Ct Bari* 6; Viola Tennis&Sports e Ct Decimomannu* 3; Tc Battipaglia* 1. (* una partita in meno; ** una partita in più).