Da oggi e fino a martedì 2 giugno, la Beach Arena allestita sul Lungomare Anglona di Castelsardo ospiterà le gare della Poule Scudetto della Serie A Q8 e la Finale della Supercoppa Q8 maschile, primo trofeo ufficiale della stagione. La presentazione si è svolta all’interno di uno dei luoghi simbolo della Sardegna. Dopo le esperienze di successo maturate negli ultimi anni ad Alghero e Cagliari, la Sardegna rafforza ulteriormente il proprio legame con il Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, accogliendo una nuova sede destinata a ritagliarsi un ruolo importante nel percorso di crescita della disciplina.

Ad aprire gli interventi è stata il Sindaco di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, che ha evidenziato il significato dell’evento per l’intera comunità: «Per Castelsardo è motivo di grande orgoglio ospitare per la prima volta una tappa ufficiale della Serie A Q8 Beach Soccer. Accogliamo un evento di rilievo nazionale che rappresenta una straordinaria occasione di promozione per il nostro territorio, per le sue bellezze paesaggistiche, culturali e turistiche. Questa manifestazione contribuirà a rafforzare la visibilità della città e a valorizzare il lavoro di squadra costruito tra istituzioni, organizzatori e partner.

Castelsardo è pronta a vivere questa esperienza con entusiasmo, offrendo la migliore accoglienza possibile ad atleti, staff, operatori e appassionati.» Il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della Lnd, Roberto Desini, ha sottolineato il percorso di crescita del movimento e il valore strategico dell’approdo a Castelsardo: «Il Beach Soccer italiano continua a crescere sotto ogni punto di vista. Negli ultimi anni abbiamo registrato un significativo aumento del livello tecnico delle competizioni, una crescita organizzativa delle società e un consolidamento delle attività dedicate ai giovani e al movimento femminile. Dopo le positive esperienze di Alghero e Cagliari, siamo particolarmente felici di portare il nostro circuito ufficiale anche a Castelsardo, una località che possiede tutte le caratteristiche per diventare una sede importante del nostro tour».

A rappresentare il Title Main Partner del campionato è stato Fabio Curtacci, Direttore Rete e Marketing di Q8 Kuwait Petroleum Italia: «Il rinnovo della partnership con il Campionato Nazionale di Beach Soccer Figc Lega Nazionale Dilettanti rappresenta per Q8 un’iniziativa che interpreta al meglio i valori che guidano il nostro impegno quotidiano: vicinanza alle persone, spirito di squadra, energia positiva e attenzione ai territori.

Il Beach Soccer Tour, con il suo format itinerante e il forte coinvolgimento delle comunità locali, ci permette di consolidare relazioni autentiche e concrete sul territorio». Hanno preso parte alla presentazione, per Q8 Kuwait Petroleum Italia, anche Francesco Cappelli, Manager Distretto Centro Nord Ovest, e Francesca Castrignano, Customer Engagement & Partnership Coordinator. Tra le istituzioni presenti in sala anche Grazia Lorenzoni, Assessore allo Sport del Comune di Castelsardo, Giovanni Falloni, Consigliere comunale del Comune di Castelsardo, Maria Giovanna Delrio, delegata del Sindaco di Sassari per la Città Metropolitana, e Giuseppe Lorenzoni, Presidente del Castelsardo Futsal. Le gare proseguiranno fino a martedì 2 giugno, giornata che culminerà con la Finale della Supercoppa Q8 maschile tra Lenergy Pisa BS e Napoli BS, in programma alle ore 18.30 con diretta su Sky Sport.

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