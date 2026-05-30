Cagliari capitale europea del Tai Chi Chuan. In questi giorni il Colle di San Michele ospita uno stage internazionale di formazione che riunisce praticanti e istruttori provenienti da numerosi Paesi del continente. All'evento partecipano rappresentative di Belgio, Francia, Germania e Italia, con la presenza delle scuole attive a Cagliari e Sinnai.

Ospite d'eccezione è il maestro Chu King Hung, quinta generazione della famiglia Yang, fondatrice dello stile di Tai Chi Chuan più diffuso al mondo. Da anni punto di riferimento della disciplina in Europa, Chu King Hung è incaricato di guidare e rappresentare l'International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), organismo che promuove e tutela l'insegnamento della tradizione originale della famiglia Yang.

Lo stage rappresenta un appuntamento di particolare prestigio per la Sardegna. Da diversi anni, infatti, questo incontro internazionale si svolge esclusivamente nell'isola e non in altre nazioni europee, una scelta che testimonia il forte legame tra il maestro e il territorio. Non a caso Chu King Hung ha scelto il nord Sardegna come propria residenza, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'isola nel panorama europeo del Tai Chi Chuan.

L'iniziativa conferma anche il lavoro portato avanti dalle scuole di Cagliari e Sinnai, impegnate nella diffusione di una disciplina che unisce movimento, concentrazione e ricerca dell'equilibrio psicofisico. Attraverso la pratica del Tai Chi Chuan, gli allievi migliorano il benessere fisico, la consapevolezza corporea e la serenità interiore, seguendo gli insegnamenti della tradizione originale della famiglia Yang.

Lo stage proseguirà nei prossimi giorni con sessioni tecniche, momenti di approfondimento e occasioni di confronto tra praticanti provenienti da diverse realtà europee, confermando la Sardegna come uno dei principali punti di riferimento internazionali per questa antica arte marziale.

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