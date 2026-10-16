Asse mediano bloccato e traffico in tilt, con tempi di percorrenza arrivati a venti minuti per andare dall’ex inceneritore allo svincolo con via Cadello.

A provocare le code è stato un incidente a catena che ha coinvolto tre veicoli: due camioncini e un’utilitaria. Ad avere la peggio è stata proprio l’automobile, rimasta schiacciata tra i due mezzi più grandi e ridotta con la parte anteriore e posteriore pesantemente danneggiate.

Non si registrano feriti, sul posto diversi agenti della polizia locale per gestire la situazione e i disagi alla circolazione.

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