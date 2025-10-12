Il Sinnai ha vinto l'anticipo del girone A della Seconda categoria, battendo La Pineta: 2-1 il risultato finale per la squadra di Nicola Di Martino al termine di una gara combattuta e incerta sino alla fine.

A passare in vantaggio è stata La Pineta nel primo tempo con un gol di Perra.

Nella ripresa, il Sinnai ha prima pareggiato con Borrelli, ribaltando poi il risultato a un quarto d'ora dalla fine con una rete di Muccelli, appena entrato in campo al posto di Pisanu.

