calcio
12 ottobre 2025 alle 17:00
Seconda categoria, al Sinnai il derby con La PinetaUna gara combattuta e incerta sino alla fine
Il Sinnai ha vinto l'anticipo del girone A della Seconda categoria, battendo La Pineta: 2-1 il risultato finale per la squadra di Nicola Di Martino al termine di una gara combattuta e incerta sino alla fine.
A passare in vantaggio è stata La Pineta nel primo tempo con un gol di Perra.
Nella ripresa, il Sinnai ha prima pareggiato con Borrelli, ribaltando poi il risultato a un quarto d'ora dalla fine con una rete di Muccelli, appena entrato in campo al posto di Pisanu.
