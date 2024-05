L'atleta di Benetutti, Anna Giuseppina Molinu, trionfa con il doppio bronzo ai Campionati italiani Assoluti paralimpici Categoria B di scherma a San Lazzaro di Savena (Bologna).

Classe 1980 e atleta biarma del Circolo schermistico sassarese, ha onorato l'Isola impegnandosi nella giornata inaugurale nel fioretto femminile e nella sciabola categoria B, dove ha conquistato due medaglie di bronzo. «È stata una gara magistralmente organizzata da Zinella scherma Bologna. Che l'organizzazione sia stata perfetta non è niente di strano, dato che la maestra e presidente della società è la grandissima atleta Magda Melandri - racconta la campionessa -. L'ambiente della gara ha rappresentato un perfetto connubio tra amicizia e competizione. Per me, finalmente, sono arrivati i gradini del podio da sempre ambiti e per i quali ho lavorato tanto. Tra atlete non sono mancati i baci e gli abbracci, oltre agli scambi affettuosi e di stima che si concretizzano anche attraverso il dono di alcuni prodotti delle nostre zone. Io porto sempre con me i prodotti della Sardegna, da donare alle altre atlete, loro donano quelli delle loro Regioni. La scherma paralimpica è davvero un "tutto", che riassume la bellezza dello sport, dell'amicizia e della sana competitività».

Molinu proseguirà nella sfida nei prossimi giorni per la gara di sciabola femminile.

